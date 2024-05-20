Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с гибелью Раиси

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента республики Ибрахима Раиси. Телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля.
Путин добавил, что он неоднократно встречался с Раиси и «навсегда сохранит светлую память об этом замечательном человеке».
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
19 мая Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.
20 мая верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.