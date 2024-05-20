Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили представители Минобороны России.
Там уточнили, что дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Белгородской области, два — над Курской областью.
Системы противовоздушной обороны в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской областью. Об этом отчиталось Минобороны России.
Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море, также уточнили в ведомстве.