Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили представители Минобороны России.





Там уточнили, что дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Белгородской области, два — над Курской областью.