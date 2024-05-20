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Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
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Два дрона сбито в Курской, пять — в Белгородской области undefined
Новости

Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Два дрона сбито в Курской, пять — в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили представители Минобороны России.


Там уточнили, что дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Белгородской области, два — над Курской областью. 

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Системы противовоздушной обороны в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской областью. Об этом отчиталось Минобороны России. 


Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море, также уточнили в ведомстве. 

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