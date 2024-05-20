Для гостей фестиваля «Московская весна» на площади Революции провели кулинарные мастер-классы

Организаторы открыли в столице множество локаций фестиваля. Одна из таких площадок работала на площади Революции. Представляете, в самом сердце Москвы можно было совершенно бесплатно кататься на каруселях, слушать музыку, рассматривать необычные цветы!





Для взрослых здесь были приготовлены спортивные состязания, для детей — творческие уроки, для старшего поколения — концерты народной музыки.





Фестиваль «Московская весна» запомнился москвичам разными благотворительными акциями. Можно было помочь участникам специальной военной операции, жителям новых регионов, детям, животным и не только.





На площади Революции научили гостей «Московской весны» делать фетровые гирлянды из глины и сухоцветов. Такие поделки отлично вписываются в любой интерьер и приносят удачу.





Весенний фестиваль в столице завершился. Подробнее о том, как он проходил, читайте на официальном сайте проекта. «Московские сезоны» продолжат радовать жителей столицы событиями, которые можно посещать всей семьей, не уезжая далеко из своего района.