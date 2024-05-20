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Для гостей фестиваля «Московская весна» на площади Революции провели кулинарные мастер-классы
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Здесь же можно было попробовать самые разнообразные кушанья undefined
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Для гостей фестиваля «Московская весна» на площади Революции провели кулинарные мастер-классы

Здесь же можно было попробовать самые разнообразные кушанья

Пончики по рецепту 1974 года, вафли с мороженым и майский шашлык. Угощения на фестивале «Московская весна» были самые разнообразные. Кулинары не только давали попробовать свои шедевры, но и проводили мастер-классы, где делились рецептами. 

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Организаторы открыли в столице множество локаций фестиваля. Одна из таких площадок работала на площади Революции. Представляете, в самом сердце Москвы можно было совершенно бесплатно кататься на каруселях, слушать музыку, рассматривать необычные цветы! 


Для взрослых здесь были приготовлены спортивные состязания, для детей — творческие уроки, для старшего поколения — концерты народной музыки. 


Фестиваль «Московская весна» запомнился москвичам разными благотворительными акциями. Можно было помочь участникам специальной военной операции, жителям новых регионов, детям, животным и не только. 


На площади Революции научили гостей «Московской весны» делать фетровые гирлянды из глины и сухоцветов. Такие поделки отлично вписываются в любой интерьер и приносят удачу. 


Весенний фестиваль в столице завершился. Подробнее о том, как он проходил, читайте на официальном сайте проекта. «Московские сезоны» продолжат радовать жителей столицы событиями, которые можно посещать всей семьей, не уезжая далеко из своего района.

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