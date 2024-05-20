Исполнять обязанности погибшего Раиси будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер

Исполнять обязанности президента Ирана вместо погибшего в авиакатастрофе Ибрахима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.





Сообщается, что он возьмет на себя управление государством на ближайшие два месяца, и новые выборы президента пройдут в течение 50 дней в соответствии с конституцией Ирана. Правительство Ирана также провело экстренное заседание в связи с гибелью Раиси и главы МИД страны.





Кабинет министров выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что «сбоев» в управлении страной не будет. В зале заседаний появился портрет погибшего главы государства. Его кресло в знак скорби перетянуто черной тканью. Раиси находился в должности иранского президента с 3 августа 2021 года.





19 мая Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.