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Исполнять обязанности погибшего Раиси будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер
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Выборы нового лидера состоятся в течение 50 дней undefined
Новости

Исполнять обязанности погибшего Раиси будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер

Выборы нового лидера состоятся в течение 50 дней

Исполнять обязанности президента Ирана вместо погибшего в авиакатастрофе Ибрахима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. 


Сообщается, что он возьмет на себя управление государством на ближайшие два месяца, и новые выборы президента пройдут в течение 50 дней в соответствии с конституцией Ирана. Правительство Ирана также провело экстренное заседание в связи с гибелью Раиси и главы МИД страны. 


Кабинет министров выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что «сбоев» в управлении страной не будет. В зале заседаний появился портрет погибшего главы государства. Его кресло в знак скорби перетянуто черной тканью. Раиси находился в должности иранского президента с 3 августа 2021 года. 


19 мая Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. 

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Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Жертвами также стали глава МИД страны, имам одной из мечетей Тебриза и губернатор провинции Восточный Азербайджан 20 мая 2024
Dailystorm - Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
#раиси #иран #президент
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