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Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
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Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Жертвами также стали глава МИД страны, имам одной из мечетей Тебриза и губернатор провинции Восточный Азербайджан

Жертвами также стали глава МИД страны, имам одной из мечетей Тебриза и губернатор провинции Восточный Азербайджан undefined

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Эту информацию подтвердило государственное агентство Mehr.


В сообщении сказано, что «Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана».


Уточняется, что все сопровождавшие президента Ирана, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати также стали жертвами авиакатастрофы.


Вице-президент Ирана Мохсен Мансури также подтвердил гибель Раиси, приведя фразу из Корана «мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». По информации Tasnim, всего на борту воздушного судна было восемь человек. 


Утром 19 мая Раиси вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принял участие в открытии в этой стране плотины на реке Аракс. В составе иранской делегации были три вертолета, два из них благополучно добрались до места назначения, но борт с Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку, передавало агентство Tasnim. 

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#президент #авиакатастрофа #гибель #иран #раиси
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