Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Эту информацию подтвердило государственное агентство Mehr.





В сообщении сказано, что «Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана».





Уточняется, что все сопровождавшие президента Ирана, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати также стали жертвами авиакатастрофы.





Вице-президент Ирана Мохсен Мансури также подтвердил гибель Раиси, приведя фразу из Корана «мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». По информации Tasnim, всего на борту воздушного судна было восемь человек.





Утром 19 мая Раиси вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принял участие в открытии в этой стране плотины на реке Аракс. В составе иранской делегации были три вертолета, два из них благополучно добрались до места назначения, но борт с Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку, передавало агентство Tasnim.