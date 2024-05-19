Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом президента

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что «всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента [Ибрахима] Раиси и его товарищей в объятия иранского народа». Это первое публичное заявление Хаменеи после жесткой посадки вертолета с Раиси на борту на северо-западе Ирана.





Аятолла призвал молиться за президента и других пассажиров упавшего вертолета. Хаменеи сказал, что «если народ Ирана не будет волноваться, никаких сбоев в работе страны не произойдет».