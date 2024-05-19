Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом президента

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что «всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента [Ибрахима] Раиси и его товарищей в объятия иранского народа». Это первое публичное заявление Хаменеи после жесткой посадки вертолета с Раиси на борту на северо-западе Ирана.
Аятолла призвал молиться за президента и других пассажиров упавшего вертолета. Хаменеи сказал, что «если народ Ирана не будет волноваться, никаких сбоев в работе страны не произойдет».
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в районе села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан. Кроме президента, на борту были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек. Они возвращались из Азербайджана, где прошла церемония открытия плотины на реке Аракс. В состав делегации входили три вертолета. Два из них благополучно вернулись в Иран, но борт с президентом совершил жесткую посадку.
Первые сообщения об инциденте начали поступать около пяти часов назад, но официальной информации о состоянии Раиси и других людей на борту вертолета до сих пор нет. Иранские СМИ публикуют противоречивую информацию об авиакатастрофе. Так, агентство Mehr изначально написало, что Раиси жив и едет в автомобильном кортеже в город Тебриз, но позже удалило публикацию. Поисковая операция осложнена темнотой, туманом и дождем.