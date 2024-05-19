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Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом президента
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Аятолла выразил надежду, что Бог «вернет президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа» undefined
Новости

Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом президента

Аятолла выразил надежду, что Бог «вернет президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что «всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента [Ибрахима] Раиси и его товарищей в объятия иранского народа». Это первое публичное заявление Хаменеи после жесткой посадки вертолета с Раиси на борту на северо-западе Ирана.


Аятолла призвал молиться за президента и других пассажиров упавшего вертолета. Хаменеи сказал, что «если народ Ирана не будет волноваться, никаких сбоев в работе страны не произойдет».

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Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в районе села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан. Кроме президента, на борту были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек. Они возвращались из Азербайджана, где прошла церемония открытия плотины на реке Аракс. В состав делегации входили три вертолета. Два из них благополучно вернулись в Иран, но борт с президентом совершил жесткую посадку.


Первые сообщения об инциденте начали поступать около пяти часов назад, но официальной информации о состоянии Раиси и других людей на борту вертолета до сих пор нет. Иранские СМИ публикуют противоречивую информацию об авиакатастрофе. Так, агентство Mehr изначально написало, что Раиси жив и едет в автомобильном кортеже в город Тебриз, но позже удалило публикацию. Поисковая операция осложнена темнотой, туманом и дождем. 

Появились первые кадры поисковой операции в районе жесткой посадки вертолета с президентом Ирана

К месту ЧП направлены более 20 спасательных отрядов 19 мая 2024
Dailystorm - Появились первые кадры поисковой операции в районе жесткой посадки вертолета с президентом Ирана
#авиакатастрофа #происшествие #иран
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