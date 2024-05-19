В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины влетел в окно квартиры дома в Белгороде. Прогремел взрыв, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в больницу. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. В шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также пострадал автомобиль.





ВСУ регулярно обстреливают российскую территорию, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.