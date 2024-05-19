Появились первые кадры поисковой операции в районе жесткой посадки вертолета с президентом Ирана

Жесткая посадка произошла в районе города Варзаган в провинции Восточный Азербайджан. Очевидцы среди местных жителей рассказали агентству, что вертолет потерпел крушение в лесном массиве Дизмар между селами Узи и Пир-Дауд. По словам жителей, они слышали голоса в этом районе около часа назад. Из-за особенностей местности и сильного тумана поисково-спасательные работы потребуют больше времени.





Кроме Раиси, на борту упавшего вертолета находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек. Они возвращались из Азербайджана, где прошла церемония открытия плотины на реке Аракс. В состав делегации входили три вертолета. Два из них благополучно вернулись в Иран, но борт с президентом совершил жесткую посадку.