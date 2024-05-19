Средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник в небе над тремя регионами России

Система противовоздушной обороны за ночь сбила девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник в небе над Крымом, 57 БПЛА — над Краснодарским краем, еще три — над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.





В Славянске-на-Кубани Краснодарского края один из беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода, возгорания не произошло, пострадавших и разрушений нет, заявили в оперативном штабе региона. В Кущевском районе после падения одного из БПЛА возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты. Также обошлось без пострадавших и разрушений.





Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки. Гражданская инфраструктура не повреждена. Он предупредил жителей об упавших в городе осколках и суббоеприпасах.