Средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник в небе над тремя регионами России

Система противовоздушной обороны за ночь сбила девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник в небе над Крымом, 57 БПЛА — над Краснодарским краем, еще три — над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.
В Славянске-на-Кубани Краснодарского края один из беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода, возгорания не произошло, пострадавших и разрушений нет, заявили в оперативном штабе региона. В Кущевском районе после падения одного из БПЛА возникло локальное возгорание, которое не затронуло населенные пункты. Также обошлось без пострадавших и разрушений.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки. Гражданская инфраструктура не повреждена. Он предупредил жителей об упавших в городе осколках и суббоеприпасах.
В селе Малое Городище Белгородской области из-за падения и детонации украинского дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Жители не пострадали. В селе Волоконовка сбит беспилотник, в результате падения осколков в двух частных домовладениях выбиты окна и поврежден автомобиль. Также загорелась сухая трава на площади 140 квадратных метров, добровольная пожарная дружина ликвидировала очаг возгорания, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Ночью Telegram-каналы писали об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг это. По его словам, «на территории старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств». Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет.