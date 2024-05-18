Жена губернатора Ленобласти рассказала, как стреляла в сторону мужа из-за спора на даче

Супруга губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Ирина выпустила книгу «Мое. Душевная публицистика», где рассказала, как стреляла в сторону мужа из-за неправильного изготовления перголы (навеса для защиты прохода или террасы от палящего солнца) для клематисов на даче.





Содержание книги приводит 47news. Издание пишет, что описываемый случай произошел на даче в Кингисеппском районе в то время, когда Дрозденко был мэром района (1996-2002). Супруги выращивали овощи и ягоды, но Ирине захотелось украсить сад и она попросила мужа сделать перголу для клематисов, посаженных в нише рядом с окном дома. Помочь с этим взялся однокурсник четы Дрозденко Алхас Тарба (сама Ирина не называет его имя, об этом пишет 47news).





Вместо перголы получилось «странное нагромождение реек, противоречащее всем правилам геометрии», Ирина начертила на земле правильную конструкцию. Александр попытался возразить, но их знакомый прервал спор и стал разбирать неправильную перголу. Через час Ирина снова выглянула, чтобы проверить работу, на этот раз пергола вышла шире, чем проем ниши с клематисами. Между супругами снова завязался спор. Муж сказал, что жена «ничего не понимает в геометрии и формах», и задался вопросом, что женщина может «понимать в красоте форм».