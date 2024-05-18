Следствие рассказало о связях фигуранта дела Тимура Иванова с руководством военных предприятий

Президент и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, арестованный по делу замминистра обороны Тимура Иванова, «имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны» и является «доверенным лицом» чиновника. Об этом говорится в ходатайстве следствия о заключении Фомина под стражу, указанном в соответствующем постановлении Басманного районного суда Москвы.





Следователь, обосновывая необходимость арестовать бизнесмена, отметил, что тот «обладает значительными финансовыми ресурсами», у него есть загранпаспорт, близкие знакомые и деловые партнеры за рубежом. Фомин регулярно выезжает за пределы России. Кроме предприятий Минобороны, предприниматель обладает связями с коммерческими структурами, подконтрольными Иванову. Все это указывает на то, что Фомин может скрыться от следствия и угрожать свидетелям и другим фигурантам дела, сказано в ходатайстве.





Защита просила суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, подчеркнув, что Фомин не намерен скрываться, у него на иждивении двое детей и он «исключительно положительно характеризуется». Суд поддержал ходатайство следствия и арестовал Фомина до 23 июня 2024 года. Заседание прошло 25 апреля, этим же днем датировано постановление суда. До этого документ не публиковался в базе данных суда.