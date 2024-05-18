Гоночный автомобиль влетел в зрителей на соревнованиях в Ленобласти, один человек погиб

Во время Кубка Ленинградской области по ралли гоночный автомобиль на скорости влетел в двух зрителей. Один мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице, другого осмотрели медики и отпустили домой. Об этом сообщает Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Соревнования проходили в поселке Мельниково. Машину занесло на повороте, и она врезалась в зрителей, которые стояли у трассы. Одна из организаторов соревнования, директор Федерации автомобильного спорта Ленобласти Ольга Сивачева сказала изданию «Подъем», что «в связи с тяжестью инцидента» решено не продолжать гонку. Она также рассказала, что погибший мужчина регулярно приезжал на соревнования.





Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция также ведет проверку.