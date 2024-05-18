В Словакии арестовали 71-летнего пенсионера, совершившего покушение на премьера

Специальный уголовный суд в городе Пезинок на юго-западе Словакии отправил под стражу писателя Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает портал Aktuality. В суде приняли строжайшие меры безопасности, вокруг здания дежурили десятки силовиков. Журналистов на заседание не пустили.





Судья решил, что 71-летний Цинтула может сбежать или «продолжить преступную деятельность». Мужчина может обжаловать решение об аресте в Верховном суде Словакии.