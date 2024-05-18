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В Словакии арестовали 71-летнего пенсионера, совершившего покушение на премьера
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Мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы undefined
Новости

В Словакии арестовали 71-летнего пенсионера, совершившего покушение на премьера

Мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы

Специальный уголовный суд в городе Пезинок на юго-западе Словакии отправил под стражу писателя Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает портал Aktuality. В суде приняли строжайшие меры безопасности, вокруг здания дежурили десятки силовиков. Журналистов на заседание не пустили. 


Судья решил, что 71-летний Цинтула может сбежать или «продолжить преступную деятельность». Мужчина может обжаловать решение об аресте в Верховном суде Словакии.

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Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в Словакии. Там прошло заседание правительства, премьер вышел поприветствовать жителей, в этот момент Цинтула пять раз выстрелил из пистолета в политика, четыре пули попали в него. Фицо доставили в больницу города Банска-Бистрица в центральной части Словакии, ему провели операцию. Врачи оценивают состояние премьера как стабильное, но тяжелое, его транспортировка в Братиславу пока невозможна.


Цинтула на допросе в полиции признал вину. Он объяснил, что совершил покушение из-за несогласия с политикой действующего правительства, в том числе с ограничением свободы СМИ. За покушение на Фицо мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. 

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