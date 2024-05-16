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Медведев объяснил, почему целью для покушения стал премьер Словакии Фицо
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В поступке маргинала, который напал на политика, — квинтэссенция «полностью безголовой» новой Европы, заявил зампред Совбеза undefined
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Медведев объяснил, почему целью для покушения стал премьер Словакии Фицо

В поступке маргинала, который напал на политика, — квинтэссенция «полностью безголовой» новой Европы, заявил зампред Совбеза

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо «олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел». 


«Да, совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой», — отметил Медведев и пожелал Фицо выздоровления. 

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«Макрон, Сунак, Шольц и фон дер Ляйен могут пока не трястись за свои шкуры», — заключил политик. 


По последним данным, Фицо находится в реанимации. Ему проведены пятичасовая операция и компьютерная томография.


Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Там прошло заседание правительства, премьер вышел поприветствовать жителей, в этот момент в него несколько раз выстрелили. Политика госпитализировали. 


Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула, уроженец города Левице на западе Словакии, сообщает телеканал Markiza. Его сын рассказал, что Цинтула владел пистолетом, из которого совершил покушение на Фицо, на законных основаниях. 


Мужчина, совершивший покушение, заявил перед допросом, что сделал это из-за несогласия с политикой действующего правительства. Преступник, в частности, сказал, что не поддерживает ограничение свободы СМИ. 

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