Медведев объяснил, почему целью для покушения стал премьер Словакии Фицо

«Макрон, Сунак, Шольц и фон дер Ляйен могут пока не трястись за свои шкуры», — заключил политик.





По последним данным, Фицо находится в реанимации. Ему проведены пятичасовая операция и компьютерная томография.





Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Там прошло заседание правительства, премьер вышел поприветствовать жителей, в этот момент в него несколько раз выстрелили. Политика госпитализировали.





Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула, уроженец города Левице на западе Словакии, сообщает телеканал Markiza. Его сын рассказал, что Цинтула владел пистолетом, из которого совершил покушение на Фицо, на законных основаниях.





Мужчина, совершивший покушение, заявил перед допросом, что сделал это из-за несогласия с политикой действующего правительства. Преступник, в частности, сказал, что не поддерживает ограничение свободы СМИ.