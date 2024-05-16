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На фестивале «Московская весна» в СВАО отметили День Победы
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Всех угощали солдатской кашей undefined
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На фестивале «Московская весна» в СВАО отметили День Победы

Всех угощали солдатской кашей

Концерты с военными песнями, сдача армейских нормативов и уха по-гагарински. Жители СВАО отмечали День Победы на фестивале «Московская весна». Площадка располагалась в проезде Серебрякова. Здесь можно было узнать об истории наших героических предков и о главных сражениях Великой Отечественной войны.

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Кроме того, 9 Мая желающих угощали солдатской кашей и раздавали символы Победы. Например, на фестивале были занятия по созданию семейных альбомов памяти, куда можно записать какие-то воспоминания о члене семьи, который воевал или, может, участвовал не только в боевых действиях, но и, к примеру, служил в госпитале.


Фестиваль «Московская весна» запомнился москвичам не только Днем Победы, но и разными благотворительными акциями. Можно было помочь участникам специальной военной операции, жителям новых регионов, детям, животным и не только. 


Здесь проводили интересные мастер-классы для малышей и подростков. Кроме того, работали бесплатные карусели, которые создавали праздничную атмосферу и дарили позитивные впечатления. 


«Московская весна» — фестиваль, который проходил в столице во время всех праздников. Весенний фестиваль в столице завершился. А что новенькое готовят для горожан в рамках проекта «Московские сезоны», читайте на официальном сайте проекта. 

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