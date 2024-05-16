На фестивале «Московская весна» в СВАО отметили День Победы

Кроме того, 9 Мая желающих угощали солдатской кашей и раздавали символы Победы. Например, на фестивале были занятия по созданию семейных альбомов памяти, куда можно записать какие-то воспоминания о члене семьи, который воевал или, может, участвовал не только в боевых действиях, но и, к примеру, служил в госпитале.





Фестиваль «Московская весна» запомнился москвичам не только Днем Победы, но и разными благотворительными акциями. Можно было помочь участникам специальной военной операции, жителям новых регионов, детям, животным и не только.





Здесь проводили интересные мастер-классы для малышей и подростков. Кроме того, работали бесплатные карусели, которые создавали праздничную атмосферу и дарили позитивные впечатления.





«Московская весна» — фестиваль, который проходил в столице во время всех праздников. Весенний фестиваль в столице завершился. А что новенькое готовят для горожан в рамках проекта «Московские сезоны», читайте на официальном сайте проекта.