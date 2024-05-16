Дипломаты рассказали о причинах задержания двух россиян на митингах в Грузии

О причинах задержания двух россиян на акциях протеста в Грузии Daily Storm рассказали дипломаты. Участники митингов выступают против законопроекта об иностранных агентах. Одного гражданина РФ задержали в Тбилиси 8 мая, второго — 13 мая.





«Один был задержан за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 353 (1) и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии», — сообщили Daily Storm в консульском отделе Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Речь идет о посягательстве на здоровье сотрудника полиции в связи с его служебной деятельностью (наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет) и повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб.





«Второй — за правонарушение, предусмотренное статьями 166 и 173 кодекса Грузии «Об административных правонарушениях», — добавили дипломаты. Эти статьи предусматривают наказание за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.





Задержанные или их родственники не обращались к российским дипломатам за помощью, сообщили в консульском отделе. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии призвала россиян соблюдать меры безопасности «с учетом проходящих в стране митингов».