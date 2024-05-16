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Шойгу заявил, что ВС России наступают на всех направлениях в зоне СВО
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Он подчеркнул, что его главной задачей на посту секретаря Совбеза РФ остается спецоперация undefined
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Шойгу заявил, что ВС России наступают на всех направлениях в зоне СВО

Он подчеркнул, что его главной задачей на посту секретаря Совбеза РФ остается спецоперация

Экс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «на всех направлениях спецоперации идет наступление и довольно неплохо». Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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Шойгу отметил, что специальная военная операция остается его основной задачей на посту секретаря Совета безопасности РФ. Он также подчеркнул, что созданы определенные резервы по личному составу и технике для продвижения вперед в зоне СВО.


Президент России Владимир Путин 12 мая представил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. Белоусов вступил в должность 14 мая. Сергей Шойгу, возглавлявший ведомство более 12 лет, в свою очередь перешел на пост секретаря Совета безопасности РФ.


Ранее Белоусов возглавлял Министерство экономического развития России, а также был помощником президента РФ.

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