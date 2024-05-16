Шойгу заявил, что ВС России наступают на всех направлениях в зоне СВО

Экс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «на всех направлениях спецоперации идет наступление и довольно неплохо». Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Шойгу отметил, что специальная военная операция остается его основной задачей на посту секретаря Совета безопасности РФ. Он также подчеркнул, что созданы определенные резервы по личному составу и технике для продвижения вперед в зоне СВО.
Президент России Владимир Путин 12 мая представил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. Белоусов вступил в должность 14 мая. Сергей Шойгу, возглавлявший ведомство более 12 лет, в свою очередь перешел на пост секретаря Совета безопасности РФ.
Ранее Белоусов возглавлял Министерство экономического развития России, а также был помощником президента РФ.