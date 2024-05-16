Новости
Новости 18+
St
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России эталоном сотрудничества между крупными державами
18+
Новости

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России эталоном сотрудничества между крупными державами

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в КНР

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в КНР Путин в Китае в феврале 2022 года
Путин в Китае в феврале 2022 года Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», — сказал он. 


Также китайский лидер поздравил Путина с переизбранием на пост президента, назвав его «старым другом», сообщает агентство «Синьхуа». 

Путин заявил, что рад «оказаться в гостеприимном Китае среди своих друзей». Он подчеркнул, что между странами «наработан действительно солидный багаж практического сотрудничества». Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было».


Это первый после инаугурации зарубежный визит президента РФ. В марте 2023 года Си Цзиньпин после переизбрания также в первую очередь посетил Россию, напомнил Путин. 

#китай #си цзиньпин #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии