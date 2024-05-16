Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России эталоном сотрудничества между крупными державами

«За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», — сказал он.





Также китайский лидер поздравил Путина с переизбранием на пост президента, назвав его «старым другом», сообщает агентство «Синьхуа».