Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России эталоном сотрудничества между крупными державами

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами.
«За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», — сказал он.
Также китайский лидер поздравил Путина с переизбранием на пост президента, назвав его «старым другом», сообщает агентство «Синьхуа».
Путин заявил, что рад «оказаться в гостеприимном Китае среди своих друзей». Он подчеркнул, что между странами «наработан действительно солидный багаж практического сотрудничества». Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было».
Это первый после инаугурации зарубежный визит президента РФ. В марте 2023 года Си Цзиньпин после переизбрания также в первую очередь посетил Россию, напомнил Путин.