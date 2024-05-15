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Стрелявший в премьера Словакии объяснил, что совершил нападение по политическим мотивам
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Пострадавшего главу правительства госпитализировали, ему провели операцию undefined
Новости

Стрелявший в премьера Словакии объяснил, что совершил нападение по политическим мотивам

Пострадавшего главу правительства госпитализировали, ему провели операцию

Мужчина, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил перед допросом, что сделал это из-за несогласия с политикой действующего правительства. Преступник, в частности, сказал, что не поддерживает ограничение свободы СМИ. Кадры с нападавшим опубликовал телеканал ТА3. По его информации, мужчина мог планировать нападение в течение месяца.


Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова на западе Словакии. Там прошло заседание правительства, премьер вышел поприветствовать жителей, в этот момент в него несколько раз выстрелили. Политика госпитализировали. Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула, уроженец города Левице на западе Словакии, сообщает телеканал Markiza. Его сын рассказал, что Цинтула владел пистолетом, из которого совершил покушение на Фицо, на законных основаниях.


Издание Standard пишет со ссылкой на источник, что в Фицо попали три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. У политика произошло кровоизлияние в брюшной полости. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что Фицо все еще оперируют, он находится в крайне тяжелом состоянии.


Месяц назад Фицо опубликовал в соцсетях видеообращение, где сказал, что ожидает вооруженного нападения на него и других членов правительства из-за материалов прогрессивных СМИ. Премьер говорил, что его опасения не преувеличены «ни на миллиметр».

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Путин назвал чудовищным преступлением покушение на премьера Словакии Фицо

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Dailystorm - Путин назвал чудовищным преступлением покушение на премьера Словакии Фицо
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