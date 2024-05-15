Путин назвал чудовищным преступлением покушение на премьера Словакии Фицо

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова на западе Словакии. Там прошло заседание правительства, премьер вышел поприветствовать жителей, в этот момент в него несколько раз выстрелили. Нападавшего задержали. Политика госпитализировали. Издание Standard сообщает со ссылкой на источник, что в Фицо попали три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. У политика кровоизлияние в брюшной полости, которое врачи пока не могут остановить.





Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула, уроженец города Левице на западе Словакии, сообщает телеканал Markiza. В 2016 году он работал в частной охранной компании. Тогда он сам пережил нападение в местном торговом центре. Мотивы Цинтулы пока неизвестны.





Фицо стал премьером Словакии в октябре 2023 года. Он уже занимал этот пост в 2006-2010-х и 2012-2018 годах. Фицо называют пророссийским политиком, поскольку он неоднократно высказывался против поддержки Украины и ее членства в НАТО.