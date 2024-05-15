Стрелявшим в премьера Словакии оказался бывший охранник, в 2016 году сам переживший нападение

Покушение на премьер-министра Словакии Роберт Фицо совершил 71-летний мужчина, в 2016 году работавший в частной охранной компании, сообщает портал Aktuality.





Нападавший — Юрай Цинтула, уроженец города Левице на западе Словакии, передает телеканал Markiza. Восемь лет назад мужчина сам пережил нападение в местном торговом центре. Агрессию тогда проявил мужчина, вероятно, находившийся в наркотическом опьянении, пишет Aktuality.





Сын Цинтулы сообщил порталу, что отец владел пистолетом, из которого совершил покушение на Фицо, на законных основаниях. На вопрос о ненависти к партии «Направление — социальная демократия» во главе с Фицо сын нападавшего сказал, что тот не голосовал за партию. Родственник также заявил, что Цинтула не говорил о подготовке к покушению. По словам мужчины, отец не обращался за помощью к психиатрам, но у него могло произойти «короткое замыкание».