Работа в лицее и интерес к израильской медицине: что известно о новом врио губернатора Тульской области Миляеве

Дмитрий Миляев в 2021 году заработал почти пять миллионов рублей — 4 951 130 рублей.





В собственности у чиновника были задекларированы половина квартиры площадью 57,7 квадратных метра и две машины: BMW X3 xDRIVE 2020 года выпуска и Toyota Rav 4 2008 года выпуска. Еще одна квартира площадью побольше находилась в пользовании чиновника (66,6 квадратных метра).





Супруга Миляева за тот же год заработала 727 тысяч рублей. По декларации у нее в собственности 1/3 квартиры площадью 66,6 квадратных метра и еще 2/3 квартиры такой же площади.





В декларации супругов также отмечен несовершеннолетний ребенок, у которого в собственности есть гараж в 25,8 квадратных метра.





Карьера





Дмитрий Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. Окончил Тульский государственный педагогический университет по специальности «история», а позднее — Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «юриспруденция».





В начале своей карьеры в 1997-1998 годах, после службы в армии, Миляев был заместителем директора Профессионального лицея №25 в Туле. Сейчас в этом учреждении можно обучиться на электромонтера, сварщика, слесаря и секретаря.





Начиная с 2000 года Дмитрий Миляев работал в Тульском комбинате хлебопродуктов. Он начинал свою карьеру в компании с должности юрисконсульта, затем был замглавы по правовым вопросам и управлению персоналом, а позднее стал гендиректором.





С 2011 года Миляев работал в правительстве Тульской области. Был заместителем министра сельского хозяйства региона, а затем и министром. В ноябре 2022 года Дмитрия Миляева назначили первым заместителем губернатора Тульской области.