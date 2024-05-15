Работа в лицее и интерес к израильской медицине: что известно о новом врио губернатора Тульской области Миляеве

Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Ранее Миляев, которому сейчас 48 лет, был первым заместителем губернатора региона. Он курировал социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику и сельское хозяйство. О Миляеве также известно, что он работал заместителем директора в профессиональном лицее, а судя по соцсетям, у него может быть интерес к израильской медицине.
Соцсети
Миляев довольно активно ведет свою страницу в соцсети «ВКонтакте» — у него 12,4 тысячи подписчиков. Он регулярно поздравляет фолловеров с праздниками. Последний такой пост был опубликован 9 мая.
Примечательно, что среди подписок на патриотические сообщества и на других пользователей у Миляева можно найти подписку на группу «IsraHospital — медицина Израиля для иностранцев». В описании сообщества говорится, что оно может «предложить полный комплекс медицинских и сервисных услуг в Израиле».
Есть у Миляева и Telegram-канал с 591 подписчиком, но последний пост в нем был размещен в ноябре 2022 года.
Пользователи «ВКонтакте» грустят, что предшественник Дмитрия Миляева Алексей Дюмин покинул пост руководителя Тульской области. 14 мая Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником.
В сообществах «Тульская область» и «ЧП: Тульская область» люди оставляют печальные комментарии и благодарят Алексея Дюмина за работу: «Да, очень жаль, что уходит от нас!», «Плачу и поздравляю! Осиротели. Не забывайте о нас и берегите Россию, помогайте Владимиру Владимировичу во всем! Верим в вас», «Очень жаль прощаться с таким губернатором! Тула с вами расцвела!», «Жаль что ушел, хороший губернатор».
Доходы и недвижимость
Дмитрий Миляев в 2021 году заработал почти пять миллионов рублей — 4 951 130 рублей.
В собственности у чиновника были задекларированы половина квартиры площадью 57,7 квадратных метра и две машины: BMW X3 xDRIVE 2020 года выпуска и Toyota Rav 4 2008 года выпуска. Еще одна квартира площадью побольше находилась в пользовании чиновника (66,6 квадратных метра).
Супруга Миляева за тот же год заработала 727 тысяч рублей. По декларации у нее в собственности 1/3 квартиры площадью 66,6 квадратных метра и еще 2/3 квартиры такой же площади.
В декларации супругов также отмечен несовершеннолетний ребенок, у которого в собственности есть гараж в 25,8 квадратных метра.
Карьера
Дмитрий Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. Окончил Тульский государственный педагогический университет по специальности «история», а позднее — Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «юриспруденция».
В начале своей карьеры в 1997-1998 годах, после службы в армии, Миляев был заместителем директора Профессионального лицея №25 в Туле. Сейчас в этом учреждении можно обучиться на электромонтера, сварщика, слесаря и секретаря.
Начиная с 2000 года Дмитрий Миляев работал в Тульском комбинате хлебопродуктов. Он начинал свою карьеру в компании с должности юрисконсульта, затем был замглавы по правовым вопросам и управлению персоналом, а позднее стал гендиректором.
С 2011 года Миляев работал в правительстве Тульской области. Был заместителем министра сельского хозяйства региона, а затем и министром. В ноябре 2022 года Дмитрия Миляева назначили первым заместителем губернатора Тульской области.