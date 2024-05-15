Премьер Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы

В городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо, когда тот вышел поприветствовать жителей после заседания кабмина, сообщает TASR.
Нападавшего задержали. Премьера везут в больницу. Главу словацкого правительства транспортируют в больницу на вертолете, пишет газета Pravda. Фицо ранен в живот и грудь и находится в очень тяжелом состоянии, уточняет издание.
Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила покушение на Фицо и пожелала премьеру скорейшего выздоровления. Генпрокурор Словакии Марош Жилинка назвал случившееся покушением на словацкую государственность. По его словам, нападение стало результатом попыток посеять вражду в словацком обществе в последние месяцы.
Роберт Фицо стал премьером Словакии в октябре 2023 года. Он уже занимал этот пост в 2006-2010-х и 2012-2018 годах. Фицо называют пророссийским политиком, поскольку он неоднократно высказывался против поддержки Украины и ее членства в НАТО.