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Премьер Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы
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Выстрелы раздались, когда глава правительства вышел к людям после заседания кабмина undefined
Новости

Премьер Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы

Выстрелы раздались, когда глава правительства вышел к людям после заседания кабмина

В городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо, когда тот вышел поприветствовать жителей после заседания кабмина, сообщает TASR.


Нападавшего задержали. Премьера везут в больницу. Главу словацкого правительства транспортируют в больницу на вертолете, пишет газета Pravda. Фицо ранен в живот и грудь и находится в очень тяжелом состоянии, уточняет издание.

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Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила покушение на Фицо и пожелала премьеру скорейшего выздоровления. Генпрокурор Словакии Марош Жилинка назвал случившееся покушением на словацкую государственность. По его словам, нападение стало результатом попыток посеять вражду в словацком обществе в последние месяцы.


Роберт Фицо стал премьером Словакии в октябре 2023 года. Он уже занимал этот пост в 2006-2010-х и 2012-2018 годах. Фицо называют пророссийским политиком, поскольку он неоднократно высказывался против поддержки Украины и ее членства в НАТО.

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