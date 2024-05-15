Премьер Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы

В городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо, когда тот вышел поприветствовать жителей после заседания кабмина, сообщает TASR.





Нападавшего задержали. Премьера везут в больницу. Главу словацкого правительства транспортируют в больницу на вертолете, пишет газета Pravda. Фицо ранен в живот и грудь и находится в очень тяжелом состоянии, уточняет издание.