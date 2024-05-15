Новости
Новости 18+
St
Путин заявил, что назначение Белоусова главой Минобороны связано с ростом расходов на армию
18+
По словам президента, в 2024 году траты в этой сфере составят 8,7% ВВП — «уже солидная величина», хоть и меньше советских 13% Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Новости

Путин заявил, что назначение Белоусова главой Минобороны связано с ростом расходов на армию

По словам президента, в 2024 году траты в этой сфере составят 8,7% ВВП — «уже солидная величина», хоть и меньше советских 13%

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны связано в том числе с ростом военных расходов, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов. На встрече присутствовали Белоусов и его предшественник на посту главы Минобороны Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности.


Путин сказал, что в середине 1980-х совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13% от ВВП. В 2024 году этот показатель составит около 8,7%, но, возможно, и чуть больше. Президент отметил, что «это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина», нужно эффективно использовать эти средства.


Нынешние расходы на оборону также в разы меньше ассигнований на боевые действия в годы Великой Отечественной войны. Так, например, в 1943 году военные расходы составили 44% национального дохода, в 1944-м — 35.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Путин заявил, что Белоусов, курировавший экономические должности в правительстве, «прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Минобороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны». По словам президента, соотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития страны.


На встрече Путин поблагодарил Шойгу «за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика».

«Министру обороны стоит подтянуть строевую подготовку для парада». Бойцы ВС РФ высказались о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны

Большинство военнослужащих надеются на будущие успехи в работе нового министра 15 мая 2024
Dailystorm - «Министру обороны стоит подтянуть строевую подготовку для парада». Бойцы ВС РФ высказались о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны
#минобороны рф #сво #сергей шойгу #белоусов #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии