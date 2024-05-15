Путин заявил, что назначение Белоусова главой Минобороны связано с ростом расходов на армию

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны связано в том числе с ростом военных расходов, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов. На встрече присутствовали Белоусов и его предшественник на посту главы Минобороны Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности.





Путин сказал, что в середине 1980-х совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13% от ВВП. В 2024 году этот показатель составит около 8,7%, но, возможно, и чуть больше. Президент отметил, что «это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина», нужно эффективно использовать эти средства.





Нынешние расходы на оборону также в разы меньше ассигнований на боевые действия в годы Великой Отечественной войны. Так, например, в 1943 году военные расходы составили 44% национального дохода, в 1944-м — 35.