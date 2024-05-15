Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ушел в отставку

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов на заседании Заксобрания объявил о своей досрочной отставке, сообщает ЧГТРК «Грозный». По словам Даудова, он принял такое решение, посовещавшись с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Даудов также объявил о сложении депутатских полномочий, передает корреспондент ТАСС.





Политик не знает, какой пост будет занимать в будущем, но отметил, что для него самое важное — «быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова». Он поблагодарил депутатов за плодотворную и эффективную работу. Выборы в парламент республики должны пройти в 2026 году.