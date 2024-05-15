Сотрудник кладбища в Петербурге рассказал, что на могиле Пригожина установят большой семейный памятник

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге к преображению готовят место упокоения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Могила скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона. Подготовительные работы по установке памятника начались 1 мая, сообщил Daily Storm сотрудник этого кладбища. По словам мужчины, на месте могилы Пригожина наверняка появится «общий семейный мемориал».





Дело в том, что бизнесмен захоронен на одном участке с отцом Виктором, ушедшим из жизни в 1970 году, и отчимом Самуилом Жарким, который оказал существенное влияние на воспитание пасынка. Жаркой работал детским тренером по лыжному спорту и одновременно с этим содействовал Пригожину в ведении бизнеса в 90-х годах.





«Там несколько могил [родных Пригожина] рядом. Общий семейный мемориал, получается, делают по единым стандартам. Один большой памятник для всех», — сказал собеседник.





«Как только сезон начался — так и начались работы. По-моему, с 1 мая. Потихоньку-помаленьку все идет, поэтапно. Там же работа такая, что все сразу не делается. Фирма, обслуживающая кладбище, это [подготовительные работы к установке памятника] делает», — добавил он.





Сотрудник кладбища также указал, что сейчас «благоустройство производится», а открытие памятника, как ожидается, будет 1 июня — в этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.





Издание «Фонтанка» ранее опубликовало кадры с кладбища. На них видно, что пространство перед могилой Пригожина огорожено лентой. Чуть дальше, ближе к самому месту захоронения, друг на друге лежат две бетонные плиты, подпертые досками.





Предприниматель погиб при крушении своего бизнес-джета в Тверской области 23 августа 2023 года — спустя ровно два месяца после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, никто не выжил. Похороны Пригожина прошли тайно на Пороховском кладбище — на прощании присутствовали лишь самые близкие люди.





В апреле 2024 года в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Композиция состоит из исполненных в полный рост Пригожина с рацией в руке и стоящего позади него командира «вагнеровцев» с автоматом. На постаменте высечены слова «Первому» и «Девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК и номера их жетонов. Скульптуру поставили у часовни в Горячем Ключе, где находится захоронение «вагнеровцев».





На месте крушения самолета Пригожина в Тверской области также установили памятник. Надпись на камне гласит: «Кровь, Честь, Справедливость, Родина, Отвага, ЧВК «Вагнер». Кроме того, на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге, где ранее был офис Пригожина, в декабре прошлого года появилась мемориальная табличка.