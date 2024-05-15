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Российские войска взяли село Работино в Запорожской области
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Также Вооруженные силы РФ овладели двумя населенными пунктами в Харьковской области undefined
Новости

Российские войска взяли село Работино в Запорожской области

Также Вооруженные силы РФ овладели двумя населенными пунктами в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль село Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Этот населенный пункт был одной из целей контрнаступления ВСУ летом — осенью 2023 года. 5 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска тактически оставили Работино, поскольку «держаться на голой плоскости, когда совершенно нет возможности вкопаться и создать мало-мальски безопасный участок», не представляется целесообразным. Он также говорил, что село уничтожено в результате боев и «осталось только на карте».


Силы группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, также сказано в сегодняшней сводке Министерства обороны. В последние дни оно регулярно сообщает о продвижении Вооруженных сил РФ в Харьковской области.


Военное ведомство также впервые заявило, что Вооруженные силы Украины потеряли радиолокационную станцию «Каста». Это произошло в зоне ответственности Южной группировки войск.

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ВСУ объявили о переброске резервов на Харьковское направление

Минобороны России ранее заявило об улучшении положения в регионе 13 мая 2024
Dailystorm - ВСУ объявили о переброске резервов на Харьковское направление
#сво #харьковская область #запорожская область
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