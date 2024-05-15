Российские войска взяли село Работино в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль село Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Этот населенный пункт был одной из целей контрнаступления ВСУ летом — осенью 2023 года. 5 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска тактически оставили Работино, поскольку «держаться на голой плоскости, когда совершенно нет возможности вкопаться и создать мало-мальски безопасный участок», не представляется целесообразным. Он также говорил, что село уничтожено в результате боев и «осталось только на карте».





Силы группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника, также сказано в сегодняшней сводке Министерства обороны. В последние дни оно регулярно сообщает о продвижении Вооруженных сил РФ в Харьковской области.





Военное ведомство также впервые заявило, что Вооруженные силы Украины потеряли радиолокационную станцию «Каста». Это произошло в зоне ответственности Южной группировки войск.