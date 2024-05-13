ВСУ объявили о переброске резервов на Харьковское направление

На Харьковское направление переброшены резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.





Там отметили, что «в зависимости от развития обстановки наращивание группировки будет продолжаться».





Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал обстановку на Харьковском направлении для украинских сил сложной и динамично меняющейся. В Киеве признали, что российская сторона имеет «тактический успех».





11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. 12 мая стало известно, что под контроль России перешли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, информировали в Минобороны РФ.