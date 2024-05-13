Столтенберг заявил, что в случае проигрыша Украины восстанавливать ее не будет смысла

Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на молодежном саммите альянса.





«Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил он.





Главной задачей на данный момент генсек НАТО назвал «поставки оружия Киеву на устойчивой основе». По его словам, альянс «намерен сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности».





Кроме того, Столтенберг в очередной раз заявил о намерении помочь Украине «стать полноправным членом альянса».