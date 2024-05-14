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Следствие попросило арестовать главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова
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На рабочем месте чиновника и в его доме провели обыск undefined
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Следствие попросило арестовать главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

На рабочем месте чиновника и в его доме провели обыск

Начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Следователь обратился в суд с просьбой арестовать генерал-лейтенанта.


На сайте 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка по делу Кузнецова Юрия Васильевича — полного тезки чиновника Минобороны. В ней говорится, что 13 мая в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова. Судебное заседание было назначено на 18:25 мск 13 мая, результат рассмотрения материала пока не опубликован.


На рабочем месте Кузнецова и в его доме проведен обыск, пишет ТАСС. В каком преступлении подозревают чиновника, официально неизвестно. Telegram-канал «Рыбарь» писал, что внимание следствия привлекла работа Кузнецова на посту начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Этот орган является центральным в службе защиты гостайны, занимается технической защитой информации. Кузнецов возглавлял управление с 2010-го по 2023 год. В мае 2023-го стал начальником главного управления кадров военного ведомства.

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Кузнецов — второй представитель Минобороны, задержанный в последнее время. 23 апреля задержали замглавы ведомства Тимура Иванова, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Чиновника отправили под стражу. По версии следствия, замминистра обороны оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на его личных объектах. Взятку, как считает следствие, также получил друг Иванова, бизнесмен Сергей Бородин, а дал ее президент и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Оба тоже арестованы. Иванова отстранили от должности.

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