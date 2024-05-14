Следствие попросило арестовать главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова

Начальника главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Следователь обратился в суд с просьбой арестовать генерал-лейтенанта.





На сайте 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка по делу Кузнецова Юрия Васильевича — полного тезки чиновника Минобороны. В ней говорится, что 13 мая в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова. Судебное заседание было назначено на 18:25 мск 13 мая, результат рассмотрения материала пока не опубликован.





На рабочем месте Кузнецова и в его доме проведен обыск, пишет ТАСС. В каком преступлении подозревают чиновника, официально неизвестно. Telegram-канал «Рыбарь» писал, что внимание следствия привлекла работа Кузнецова на посту начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Этот орган является центральным в службе защиты гостайны, занимается технической защитой информации. Кузнецов возглавлял управление с 2010-го по 2023 год. В мае 2023-го стал начальником главного управления кадров военного ведомства.