Главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СКР. Генерал-лейтенанта задержали и позже арестовали. Ранее о задержании чиновника писали ТАСС и Telegram-каналы.





По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, на тот момент глава 8-го управления Генерального штаба ВС РФ (управление является центральным органом службы защиты гостайны, занимается технической защитой информации), получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.





По местам фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сказано в сообщении СКР.