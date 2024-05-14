Новости
Новости 18+
St
Главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки
18+
В ходе обысков у генерал-лейтенанта изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши undefined
Новости

Главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки

В ходе обысков у генерал-лейтенанта изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СКР. Генерал-лейтенанта задержали и позже арестовали. Ранее о задержании чиновника писали ТАСС и Telegram-каналы.


По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, на тот момент глава 8-го управления Генерального штаба ВС РФ (управление является центральным органом службы защиты гостайны, занимается технической защитой информации), получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.


По местам фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сказано в сообщении СКР.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Кузнецову 55 лет. Он проходил службу на различных должностях службы защиты гостайны. В мае 2010 года его назначили начальником 8-го управления Генштаба. В мае 2023-го возглавил главное управление кадров Минобороны. Награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета.


Кузнецов — второй представитель Министерства обороны, задержанный в последнее время. 23 апреля задержали заместителя главы ведомства Тимура Иванова, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Чиновника отправили под стражу. По версии следствия, замминистра обороны оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на его личных объектах. Взятку, как считает следствие, также получил друг Иванова, бизнесмен Сергей Бородин, а дал ее президент и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Оба тоже арестованы. Иванова отстранили от должности.

Владелец «Олимпситистроя» Александр Фомин устраивал на работу нелегальных мигрантов

Он обвиняется в даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову 26 апреля 2024
Dailystorm - Владелец «Олимпситистроя» Александр Фомин устраивал на работу нелегальных мигрантов
#коррупция #минобороны рф #взятка #армия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии