Главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СКР. Генерал-лейтенанта задержали и позже арестовали. Ранее о задержании чиновника писали ТАСС и Telegram-каналы.
По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, на тот момент глава 8-го управления Генерального штаба ВС РФ (управление является центральным органом службы защиты гостайны, занимается технической защитой информации), получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
По местам фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, сказано в сообщении СКР.
Кузнецову 55 лет. Он проходил службу на различных должностях службы защиты гостайны. В мае 2010 года его назначили начальником 8-го управления Генштаба. В мае 2023-го возглавил главное управление кадров Минобороны. Награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета.
Кузнецов — второй представитель Министерства обороны, задержанный в последнее время. 23 апреля задержали заместителя главы ведомства Тимура Иванова, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Чиновника отправили под стражу. По версии следствия, замминистра обороны оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на его личных объектах. Взятку, как считает следствие, также получил друг Иванова, бизнесмен Сергей Бородин, а дал ее президент и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Оба тоже арестованы. Иванова отстранили от должности.