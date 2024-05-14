Путин назначил Патрушева и Дюмина своими помощниками

Президент Владимир Путин своими указами назначил экс-секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и Алексея Дюмина, до сегодняшнего дня возглавлявшего Тульскую область, помощниками главы государства. Дюмин отправлен в отставку с поста губернатора.





Патрушева 12 мая уволили с должности секретаря Совбеза, он занимал ее с 2008 года. Секретарем Совбеза стал Сергей Шойгу, до этого возглавлявший Минобороны. На этом посту Шойгу был с 2012 года. Кандидатом на должность главы военного ведомства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.





Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин, Дмитрий Шальков переназначены помощниками президента, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля. Владислав Китаев сохранил должность руководителя протокола. Антон Кобяков и глава СПЧ Валерий Фадеев остались советниками президента, Игорь Левитин с поста помощника переведен на пост советника, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также стала советником. Сергей Иванов сохранил пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.