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Песков рассказал, что Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин — ОПК и спорт
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В Кремле также заявили, что не видят рисков дезорганизации в войсках после назначения Белоусова главой Минобороны undefined
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Песков рассказал, что Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин — ОПК и спорт

В Кремле также заявили, что не видят рисков дезорганизации в войсках после назначения Белоусова главой Минобороны

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на новом посту помощника президента будет курировать кораблестроение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что «это, конечно, чуть-чуть другой характер», но большой опыт Патрушева «точно будет играть большую роль» в этой «огромной, весьма сложной» стратегической отрасли. Патрушев в новой должности останется публичным лицом.


Новый помощник президента Алексей Дюмин, до сегодняшнего дня возглавлявший Тульскую область, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, а также «заниматься Госсоветом», сказал Песков журналистам.


Патрушева 12 мая уволили с должности секретаря Совета безопасности, он занимал ее с 2008 года. Секретарем Совбеза стал Сергей Шойгу, до этого руководивший Министерством обороны. На этом посту Шойгу был с 2012 года. Кандидатом на должность главы военного ведомства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Песков назвал неуместным рассуждение о том, что назначение Шойгу секретарем Совбеза можно расценивать как понижение по службе. По словам представителя президента, «это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны», секретарь Совбеза постоянно находится в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность.


Пресс-секретарь президента также рассказал, что в Кремле не видят рисков дезорганизации в российских войсках после ожидаемого назначения Белоусова главой Минобороны.

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Dailystorm - Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность главы Минобороны, а Шойгу станет секретарем Совбеза РФ
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