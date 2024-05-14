Песков рассказал, что Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин — ОПК и спорт

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на новом посту помощника президента будет курировать кораблестроение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что «это, конечно, чуть-чуть другой характер», но большой опыт Патрушева «точно будет играть большую роль» в этой «огромной, весьма сложной» стратегической отрасли. Патрушев в новой должности останется публичным лицом.





Новый помощник президента Алексей Дюмин, до сегодняшнего дня возглавлявший Тульскую область, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, а также «заниматься Госсоветом», сказал Песков журналистам.





Патрушева 12 мая уволили с должности секретаря Совета безопасности, он занимал ее с 2008 года. Секретарем Совбеза стал Сергей Шойгу, до этого руководивший Министерством обороны. На этом посту Шойгу был с 2012 года. Кандидатом на должность главы военного ведомства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.