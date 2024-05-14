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На фестивале «Московская весна» в Тропарево-Никулине дети делали фронтовые открытки ко Дню Победы
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Гостям также рассказывали, как работала полевая почта во время Великой Отечественной войны undefined
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На фестивале «Московская весна» в Тропарево-Никулине дети делали фронтовые открытки ко Дню Победы

Гостям также рассказывали, как работала полевая почта во время Великой Отечественной войны

В столице состоялся фестиваль «Московская весна». Мероприятия проходили на нескольких площадках, одна из которых располагалась в районе Тропарево-Никулино. 

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Мастер-классы, театральные представления, спортивные состязания — эти и другие развлечения ждали жителей и гостей Москвы. Например, дети ко Дню Победы делали фронтовые открытки и патриотические плакаты. Гостям рассказывали, как работала полевая почта во время Великой Отечественной войны. В мастер-классах могли принять участие дети от пяти лет.  


Пользователи столичных мобильных сервисов, таких как «Активный гражданин», «Город заданий» и «Электронный дом», могли получить на фестивале ценные призы за активность. 


Фестивальная площадка работает не только весной! Это место уже стало знаковой точкой для местных жителей. Сюда приходят во время праздников и в обычные выходные дни. Площадка расположена по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 4.  


Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта. 

#москва #весна #фестиваль
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