На фестивале «Московская весна» в Тропарево-Никулине дети делали фронтовые открытки ко Дню Победы

Мастер-классы, театральные представления, спортивные состязания — эти и другие развлечения ждали жителей и гостей Москвы. Например, дети ко Дню Победы делали фронтовые открытки и патриотические плакаты. Гостям рассказывали, как работала полевая почта во время Великой Отечественной войны. В мастер-классах могли принять участие дети от пяти лет.





Пользователи столичных мобильных сервисов, таких как «Активный гражданин», «Город заданий» и «Электронный дом», могли получить на фестивале ценные призы за активность.





Фестивальная площадка работает не только весной! Это место уже стало знаковой точкой для местных жителей. Сюда приходят во время праздников и в обычные выходные дни. Площадка расположена по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 4.





Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта.