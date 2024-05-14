Число погибших при обрушении подъезда 10-этажного дома в Белгороде выросло до 17

В Белгороде на месте обрушения подъезда 10-этажного дома обнаружено тело еще двух погибших — таким образом, число жертв выросло до 17 человек, сообщает МЧС.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом, в котором поврежден подъезд, будет восстановлен. Для этого используют тот же проект, по которому его возвели. С 15 мая начнется разбор двух подъездов, это 89 квартир. Всего в доме восемь подъездов, разрушен третий, будут снесены второй и третий. Остальные подъезды не повреждены.





Региональные власти планируют на этой неделе произвести выплаты жильцам пострадавшего дома: по 10 тысяч рублей — всем жильцам, по 50 тысяч — за частичную потерю имущества, по 100 тысяч — за полную. Если доход людей не будет позволять им восстановить имущество и после строительства квартир им будет нужна дополнительная поддержка, власти окажут индивидуальную помощь, сказал Гладков.