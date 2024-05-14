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Число погибших при обрушении подъезда 10-этажного дома в Белгороде выросло до 17
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На месте трагедии нашли тела еще двух человек undefined
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Число погибших при обрушении подъезда 10-этажного дома в Белгороде выросло до 17

На месте трагедии нашли тела еще двух человек

В Белгороде на месте обрушения подъезда 10-этажного дома обнаружено тело еще двух погибших — таким образом, число жертв выросло до 17 человек, сообщает МЧС.


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом, в котором поврежден подъезд, будет восстановлен. Для этого используют тот же проект, по которому его возвели. С 15 мая начнется разбор двух подъездов, это 89 квартир. Всего в доме восемь подъездов, разрушен третий, будут снесены второй и третий. Остальные подъезды не повреждены.


Региональные власти планируют на этой неделе произвести выплаты жильцам пострадавшего дома: по 10 тысяч рублей — всем жильцам, по 50 тысяч — за частичную потерю имущества, по 100 тысяч — за полную. Если доход людей не будет позволять им восстановить имущество и после строительства квартир им будет нужна дополнительная поддержка, власти окажут индивидуальную помощь, сказал Гладков.

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Подъезд дома на улице Щорса в Белгороде обрушился днем 12 мая. Минобороны России заявило, что здание было повреждено фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У». 

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Dailystorm - Потерявших жилье из-за обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде расселят после экспертизы дома
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