Куклачев после выписки из больницы планирует в июне выйти на сцену

Дрессировщик Юрий Куклачев выписался из больницы. Об этом Daily Storm сообщила представитель артиста Ольга Кардокене. По ее словам, народный артист РСФСР уже уехал в реабилитационный центр в город Дубну (Московская область) и намерен в июне выступить впервые после болезни. Однако, пояснила Кардокене, все будет зависеть от состояния Куклачева.





«У него всегда боевое настроение. Хочет уже в июне выйти на сцену со своими котами. Не факт, что это позволят сделать врачи и семья. В принципе, он хочет и сейчас на сцену, но пока категорически нельзя», — сказала Ольга Кардокене.





Сын артиста Дмитрий уточнил Daily Storm, что 75-летний сейчас находится в Дубне. «Думаю, он там будет проходить курс восстановления минимум пару-тройку неделек. И уже потом, надеюсь, вернется к боевой жизни!» — рассказал Дмитрий Куклачев.





Он отметил, что самочувствие у отца в настоящее время хорошее. «Он бодр. Но по «физике» слабость, конечно, очень быстро наступает. Отец вроде хорохорится, говорит: «Да я сейчас, вот, да у меня планы». И сдувается потихонечку. Ему нужно сейчас восстанавливаться физически, чтоб нагрузка постепенно увеличивалась и сердце укреплялось. Занимается уже по полтора часа в день, ежедневно зарядку делает. Свои есть у него методики восстановления», — добавил Дмитрий.





12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В юбилей дрессировщик давал шоу «Самый добрый клоун» на сцене «Вегас Сити Холла». Сын артиста рассказывал, что отец «почувствовал себя плохо после первого отделения, переусердствовал и выдал в юбилей все, что умел».





По словам помощницы артиста, Куклачеву стало «совсем нехорошо», когда он прыгал на ходуле во время своего шоу. Команда дрессировщика вначале подумала, что у него проблемы со спиной, так как он согнулся за кулисами. Но потом выяснилось, что у Куклачева случился обширный инфаркт.





Дрессировщику провели трехчасовую операцию. По словам самого Куклачева, его жизнь «спас хирург с золотыми руками». Он добавил, что врач не только запустил его сердечную мышцу, но и вытащил всю гадость, забившую сосуды.





Юрий Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971-м он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным Театром кошек. Куклачев стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.





Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время гастролей в Париже. Жизни и творчеству Куклачева посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин).