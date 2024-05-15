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На фестивале «Московская весна» на Городецкой улице дети учились основам режиссуры
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Маленькие гости были активно вовлечены в творческий процесс undefined
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На фестивале «Московская весна» на Городецкой улице дети учились основам режиссуры

Маленькие гости были активно вовлечены в творческий процесс

Побывать на концерте, попробовать снять кино, а заодно передать подарок жителям новых регионов и участникам СВО? Все это стало возможно благодаря фестивалю «Московская весна», прошедшему в столице. Одна из площадок располагалась на Городецкой улице. 

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На мастер-классах дети могли попробовать себя в роли режиссера, репортера или журналиста. Участники могли снять собственный ролик. Маленькие гости активно были вовлечены в творческий процесс!  


Дети также участвовали в состязаниях, например в спортивном ориентировании, метании и челночном беге. Взрослые могли попробовать силы в таких дисциплинах, как отжимания, приседания, упражнения на пресс, упражнения с гирями. Не обошлось и без зарядки на свежем воздухе! 


Перед гостями выступали музыкальные коллективы, а в День Победы здесь читали стихи военных лет.  


Популярностью пользовался и проект «Дари и получай». Можно было принести, что уже не нужно, например одежду или книги, а взамен забрать все, что понравится.  


Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта. 

#москва #весна #фестиваль
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