На фестивале «Московская весна» на Городецкой улице дети учились основам режиссуры

На мастер-классах дети могли попробовать себя в роли режиссера, репортера или журналиста. Участники могли снять собственный ролик. Маленькие гости активно были вовлечены в творческий процесс!





Дети также участвовали в состязаниях, например в спортивном ориентировании, метании и челночном беге. Взрослые могли попробовать силы в таких дисциплинах, как отжимания, приседания, упражнения на пресс, упражнения с гирями. Не обошлось и без зарядки на свежем воздухе!





Перед гостями выступали музыкальные коллективы, а в День Победы здесь читали стихи военных лет.





Популярностью пользовался и проект «Дари и получай». Можно было принести, что уже не нужно, например одежду или книги, а взамен забрать все, что понравится.





Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта.