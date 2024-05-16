Борис Титов: Китай стал старшим братом в сфере экономики за прошедшие годы

Бывший бизнес-омбудсмен России, председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что Китай стал старшим братом в сфере экономики за прошедшие годы. Но в последнее время РФ «наверстывает, новая индустриализация дает плоды», добавил он.





Титов считает, что сегодня можно говорить о настоящем повороте на Восток. «Мы уже вышли из демонстрационного периода, когда тебе показывают, а ты смотришь. Это и торговля, которая сегодня зашкаливает, — 230 миллиардов долларов товарооборота, это и инвестиции, это и огромные совместные предприятия и совместные проекты», — процитировала для Daily Storm заявление Титова его пресс-служба.





«Вообще говоря, за прошедшие годы Китай в экономике очень сильно вырвался вперед, из младшего брата стал старшим. Но в последнее время мы наверстываем, новая индустриализация дает плоды. У них есть свое — у нас свое», — заявил бывший бизнес-омбудсмен.





Титов рассказал, что российское правительство предлагает переключаться с поставок готовых машин из Китая на их производство в России. «У нас как раз в июне будет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались более 40 компаний. Мы должны встретиться и понять правила игры — каким будет наиболее эффективный путь входа на российский рынок», — добавил он.





Борис Титов также отметил, что 16 мая на совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было отмечено растущее взаимодействие наших стран во всех областях, не только в экономике. Путин подчеркнул, что 2024 и 2025 годы – это перекрестные годы культуры России и Китая, обратил внимание бывший бизнес-омбудсмен.