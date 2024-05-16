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Сын осужденного Сергея Фургала положительно оценил назначение Дмитрия Демешина на пост врио губернатора Хабаровского края
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Антон Фургал не планирует конкурировать с назначенцем на грядущих выборах главы региона Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сын осужденного Сергея Фургала положительно оценил назначение Дмитрия Демешина на пост врио губернатора Хабаровского края

Антон Фургал не планирует конкурировать с назначенцем на грядущих выборах главы региона

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Сын Сергея Фургала положительно оценил назначение Дмитрия Демешина на пост врио губернатора Хабаровского края.


«Говорят, что он хороший управленец и должен навести порядок. Знали ориентировочно, что этот человек придет, и понимали это», — поделился с Daily Storm Антон Фургал.


Сын осужденного экс-главы края также заявил, что не планирует конкурировать с Демешиным на грядущих выборах губернатора. 


«Нет, я не буду баллотироваться», — заверил Фургал-младший.


Нынешний врио Дмитрий Демешин до своего назначения был заместителем генпрокурора России по ДФО и окончил «школу губернаторов». До Демешина с 12 по 15 мая Хабаровским краем временно руководил первый вице-губернатор Александр Никитин. 


Ранее Daily Storm выяснил, что Демешин является самым скромным среди новых врио губернатора. За 2021 год он заработал семь миллионов рублей, однако на текущий момент у него во владении нет ни квартир, ни земельного участка, ни даже машины.

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#хабаровский край #губернатор #фургал
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