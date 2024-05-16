Сын осужденного Сергея Фургала положительно оценил назначение Дмитрия Демешина на пост врио губернатора Хабаровского края

Сын Сергея Фургала положительно оценил назначение Дмитрия Демешина на пост врио губернатора Хабаровского края.





«Говорят, что он хороший управленец и должен навести порядок. Знали ориентировочно, что этот человек придет, и понимали это», — поделился с Daily Storm Антон Фургал.





Сын осужденного экс-главы края также заявил, что не планирует конкурировать с Демешиным на грядущих выборах губернатора.





«Нет, я не буду баллотироваться», — заверил Фургал-младший.





Нынешний врио Дмитрий Демешин до своего назначения был заместителем генпрокурора России по ДФО и окончил «школу губернаторов». До Демешина с 12 по 15 мая Хабаровским краем временно руководил первый вице-губернатор Александр Никитин.





Ранее Daily Storm выяснил, что Демешин является самым скромным среди новых врио губернатора. За 2021 год он заработал семь миллионов рублей, однако на текущий момент у него во владении нет ни квартир, ни земельного участка, ни даже машины.