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Умер российский художник и живописец Сергей Андрияка
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Мастеру было 65 лет undefined
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Умер российский художник и живописец Сергей Андрияка

Мастеру было 65 лет

Умер российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка. Об этом сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.


Мастер акварельной живописи Сергей Андрияка родился в 1958 году. Его работы многократно выставлялись на сотнях московских, региональных и зарубежных выставок, в том числе в Третьяковской галерее. 


С 1999 года Андрияка был художественным руководителем Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом.


С 2012-го — ректором Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Андрияка известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи.

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#художник #смерть #искусство
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