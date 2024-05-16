Умер российский художник и живописец Сергей Андрияка

Умер российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка. Об этом сообщили в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.





Мастер акварельной живописи Сергей Андрияка родился в 1958 году. Его работы многократно выставлялись на сотнях московских, региональных и зарубежных выставок, в том числе в Третьяковской галерее.





С 1999 года Андрияка был художественным руководителем Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом.





С 2012-го — ректором Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Андрияка известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи.