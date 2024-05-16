Генштаб ВСУ объявил об отходе войск из сел в Харьковской области

Сражения ведутся в направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка, уточнили там. По данным Генштаба, в отдельных районах из-за интенсивного огня противника украинские подразделения были вынуждены «перегруппироваться на более выгодные позиции».





Российские военные Telegram-каналы подтверждают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Берестовое южней Купянска после того, как резервы отсюда были отправлены Киевом под Волчанск. Сообщается, что на Сватовско-Купянском направлении оборона ВСУ «сыпется», что вынуждает украинцев подтягивать подразделения с других направлений.





15 мая стало известно, что группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России. В последние дни оно регулярно сообщает о продвижении Вооруженных сил РФ в Харьковской области.