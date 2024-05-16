Собянин рассказал о конкурсах по предоставлению грантов на благоустройство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в планах на ближайшие годы — благоустроить 3,5 тысячи улиц. Он отметил, что власти работают над тем, чтобы сезонное оформление Москвы было комплексным, и одна из ключевых ролей в этом отдается столичному бизнесу.

Собянин заявил, что будут запущены четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее. Это гранты за использование инноваций.Они направлены на внедрение разработок и технологий, включенных в перечень инновационной продукции. Размер гранта будет доходить до трех миллионов рублей, пояснил столичный градоначальник.

Гранты первым 100 — конкурс, который позволит компенсировать расходы на оформление нежилых объектов и поможет ускорить сезонное оформление города. Вплоть до двух миллионов рублей получат первые участники-предприниматели, указал мэр.

Также власти проведут конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. В разных номинациях премия составит от одного до трех миллионов рублей.

Кроме того, будет запущен конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса в 2024 году. Размер приза — от двух до пяти миллионов рублей, рассказал Собянин.