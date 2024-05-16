Больше никаких завышенных обещаний. Инфобизнесмены стали отказываться от слишком оптимистичной рекламы своих услуг

Инфобизнесмены стали отказываться от рекламы с «завышенными обещаниями», заявили Daily Storm в Ассоциации экспертов в области обучения (Ассоциации информационного бизнеса). По данным организации, с начала 2024 года более 700 инфобизнесменов пересмотрели рекламу своих услуг, отказавшись от избыточно оптимистичных обещаний.

Как рассказал глава АИБ Григорий Аветов, это происходит под влиянием формирующегося сообщества инфобизнесменов. Они не хотят ассоциироваться с вводящими клиентов в заблуждение коллегами или мошенниками, которые дают заведомо невыполнимые обещания.

«Реклама услуг, основанная на завышенных обещаниях, вроде «поможем увеличить прибыль в 10 раз», — это заведомо обман для большинства потенциальных слушателей. Даже если кто-то из клиентов ранее и достигал подобного фантастического результата. <...> Многие понимают, что за обещание увеличить бизнес x10 их могут просто записать в «инфоцыгане», и стремятся избегать таких репутационных издержек», — считает Аветов.

Он привел в пример бизнес-тренера Дмитрия Ковпака, который обучает техникам торговли на маркетплейсах.

«У него в рекламе говорилось: «Увеличьте прибыль на WB и Ozon в два-пять раз за три месяца». Мы убедили его, что нужно давать более реалистичное для большинства обещание. Теперь в его рекламе говорится: «Акселератор для масштабирования бизнеса на WB и Ozon за три месяца», — описал глава АИБ.

Аветов считает, что после такого ребрендинга лэндинговые страницы инфопродуктов не стали «менее продающими», потому что «торговые обещания хоть и приземленнее, но зато и честнее».

«Такая страница привлекает более осмысленного покупателя, готового работать в программе, проходить ее с погружением», — считает руководитель ассоциации.

В декабре 2023 года организация проводила исследование, посвященное выборам президента России. По данным Ассоциации информационного бизнеса, за Путина готовы были проголосовать 81% инфобизнесменов. Опрос проводился среди 475 предпринимателей из числа членов ассоциации и руководителей инфобизнеса. О намерении проголосовать на выборах президента в 2024 году заявляли 318 респондентов (77% от числа опрошенных).