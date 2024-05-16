Российская авиация уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров

Авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом отчиталось Минобороны РФ.





Судна были обнаружены около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве. Там уточнили, что они были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ.





Ранее в Минобороны также сообщали об уничтожении склада хранения украинских безэкипажных катеров в зоне специальной военной операции.