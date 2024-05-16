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Российская авиация уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров
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Их обнаружили около 14:00 мск undefined
Новости

Российская авиация уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров

Их обнаружили около 14:00 мск

Авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом отчиталось Минобороны РФ.


Судна были обнаружены около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве. Там уточнили, что они были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ. 


Ранее в Минобороны также сообщали об уничтожении склада хранения украинских безэкипажных катеров в зоне специальной военной операции.

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