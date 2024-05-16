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Зеленский заявил об угрозе потери Харькова
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Это произойдет, если Украине не передадут системы Patriot, считает глава государства undefined
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Зеленский заявил об угрозе потери Харькова

Это произойдет, если Украине не передадут системы Patriot, считает глава государства

Украина рискует потерять Харьков, если не получит новые системы Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что «все, что нужно Киеву, это две системы Patriot». 


Он также добавил, что ситуация вокруг города остается «очень серьезной» и Украина не может позволить себе потерять Харьков. На вопрос, виноваты ли США в сложившейся ситуации с поставками вооружений, он ответил, что виноват «весь мир».

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10 мая Зеленский заявил о начале российского наступления в Харьковской области. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенными пунктами в регионе. 


13 мая Генштаб ВСУ признал тактический успех российских войск на Харьковском направлении.

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