Зеленский заявил об угрозе потери Харькова

Украина рискует потерять Харьков, если не получит новые системы Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что «все, что нужно Киеву, это две системы Patriot».





Он также добавил, что ситуация вокруг города остается «очень серьезной» и Украина не может позволить себе потерять Харьков. На вопрос, виноваты ли США в сложившейся ситуации с поставками вооружений, он ответил, что виноват «весь мир».