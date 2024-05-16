Зеленский заявил об угрозе потери Харькова

Украина рискует потерять Харьков, если не получит новые системы Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что «все, что нужно Киеву, это две системы Patriot».
Он также добавил, что ситуация вокруг города остается «очень серьезной» и Украина не может позволить себе потерять Харьков. На вопрос, виноваты ли США в сложившейся ситуации с поставками вооружений, он ответил, что виноват «весь мир».
10 мая Зеленский заявил о начале российского наступления в Харьковской области. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенными пунктами в регионе.
13 мая Генштаб ВСУ признал тактический успех российских войск на Харьковском направлении.