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В МИД России сообщили о высылке британского военного атташе из Москвы
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Адриан Когхилл должен покинуть страну в течение недели undefined
Новости

В МИД России сообщили о высылке британского военного атташе из Москвы

Адриан Когхилл должен покинуть страну в течение недели

Россия в ответ на недружественные действия Великобритании высылает атташе по вопросам обороны при британском посольстве в Москве Адриана Когхилла. Об этом сообщили в МИД РФ. 


В сообщении уточняется, что 16 мая в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны «недружественным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне».


В МИД указали, что «дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется persona non grata». 


Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации, указали в министерстве, а также пообещали принять дополнительные ответные меры. 

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