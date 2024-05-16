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Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке обсудили Украину
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Он подчеркнул, что «вечернее общение» заняло около четырех часов undefined
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Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке обсудили Украину

Он подчеркнул, что «вечернее общение» заняло около четырех часов

Президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, обсудили международные проблемы и Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 


Ранее Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что отношения России и Китая «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами. 


Он подчеркнул, что Китай и Россия считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, позиция Китая по этому вопросу «всегда была четкой и последовательной». 


Китайский лидер также отметил, что два государства будут придерживаться принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности отношений против третьих стран», а также поддерживать «становление многополярного мира». 


Путин совершает первый зарубежный визит в Китай после переизбрания на пост президента. Сообщалось, что президент 16 мая посетил Пекин, а 17 мая приедет в Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян. 

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#китай #си цзиньпин #владимир путин
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