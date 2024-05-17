Минобороны РФ заявило о перехвате 102 украинских беспилотников за ночь

Женщина и ребенок погибли при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще один БПЛА взрорвался над автозаправочной станцией у села в Белгородском районе. После взрыва загорелся один из резервуаров, пожар ликвидирован, отметил глава региона.





В части Севастополя было нарушено электроснабжение из-за падения обломков десятков БПЛА на подстанцию. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, военные отразили атаку как минимум пяти безэкипажных катеров в акватории города. Пострадавших нет, добавил Развожаев.





Также силы ПВО подавили более 10 беспилотников над Новороссийском. Возникли локальные возгорания, они ликвидируются. По заявлению властей, никто не пострадал. Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения аппарата произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, отчитался оперштаб Краснодарского края.