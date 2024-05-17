На фестивале «Московская весна» в Кузьминках учили снимать сюжеты и рассказывали о фильмах

На тематических мастер-классах рассказывали интересные факты о российских фильмах. Также на фестивале «Московская весна» можно было посмотреть спектакли, спеть любимые песни, поучаствовать в ярмарке обмена и получить приз.





Любителей кухни ждали на кулинарных уроках. В программе были шашлыки с тушеными овощами. Посетителям показывали процесс приготовления от начала до конца, а еще учили обращаться с казаном.





Фестиваль «Московская весна» запомнился москвичам разными благотворительными акциями. Можно было помочь участникам специальной военной операции, жителям новых регионов, детям, животным и не только.





Здесь проводили интересные мастер-классы для малышей и подростков. Кроме того, работали бесплатные карусели, которые создавали праздничную атмосферу и дарили позитивные впечатления.





«Московская весна» — фестиваль, который проходил в столице во время всех праздников. Весенний фестиваль в столице завершился. А что новенькое готовят для горожан в рамках проекта «Московские сезоны», читайте на официальном сайте проекта.