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На фестивале «Московская весна» в Кузьминках учили снимать сюжеты и рассказывали о фильмах
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Также здесь прошли тематические мастер-классы undefined
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На фестивале «Московская весна» в Кузьминках учили снимать сюжеты и рассказывали о фильмах

Также здесь прошли тематические мастер-классы

Гости «Московской весны» на площадке в Кузьминках могли посетить настоящий кинодом. Здесь собирали действующую модель фотоаппарата, учились делать эффектные кадры и снимать сюжеты.

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На тематических мастер-классах рассказывали интересные факты о российских фильмах. Также на фестивале «Московская весна» можно было посмотреть спектакли, спеть любимые песни, поучаствовать в ярмарке обмена и получить приз. 


Любителей кухни ждали на кулинарных уроках. В программе были шашлыки с тушеными овощами. Посетителям показывали процесс приготовления от начала до конца, а еще учили обращаться с казаном. 


Фестиваль «Московская весна» запомнился москвичам разными благотворительными акциями. Можно было помочь участникам специальной военной операции, жителям новых регионов, детям, животным и не только. 


Здесь проводили интересные мастер-классы для малышей и подростков. Кроме того, работали бесплатные карусели, которые создавали праздничную атмосферу и дарили позитивные впечатления. 


«Московская весна» — фестиваль, который проходил в столице во время всех праздников. Весенний фестиваль в столице завершился. А что новенькое готовят для горожан в рамках проекта «Московские сезоны», читайте на официальном сайте проекта. 

#москва #весна #фестиваль
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