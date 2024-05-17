ТАСС: В Москве задержали зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина

Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин был задержан в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.





Собеседник издания сообщил, что подробности задержания в данный момент неизвестны. Он также указал, что «вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно».





Заместитель председателя регионального правительства Денис Губин сообщил агентству, что в правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало. Он отметил, что от должности Кибардин не отстранен.





На должности зампреда правительства края Кибардин работает с октября 2018 года. Он отвечает за сферу использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия, контроля за соблюдением норм строительства.